Turisti portarono via dall’Italia reperti etruschi, prima di morire hanno chiesto ai figli di riconsegnarli (Di giovedì 10 ottobre 2024) I figli della coppia di Turisti danesi hanno chiesto all'Italia come fare per riconsegnare i reperti dopo che i genitori hanno espresso questo desiderio. A circa sessanta anni dai fatti hanno inviato una richiesta a Roma per capire come procedere. Fanpage.it - Turisti portarono via dall’Italia reperti etruschi, prima di morire hanno chiesto ai figli di riconsegnarli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Idella coppia didanesiall'Italia come fare per riconsegnare idopo che i genitoriespresso questo desiderio. A circa sessanta anni dai fattiinviato una richiesta a Roma per capire come procedere.

