Turismo, Cna: 7 vacanzieri stranieri su 10 attirati dal “bello e ben fatto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) RIMINI – Oltre sette turisti stranieri su dieci mettono i prodotti del “bello e ben fatto” italiano tra i motivi trainanti del loro arrivo nel nostro Paese. Una percentuale che sfiora l’en plein tra i turisti che sono attratti dall’Italia alla scoperta (o riscoperta) delle proprie radici italiane. A rilevarlo un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, Cna Agroalimentare e Cna Artistico e Tradizionale condotta in occasione del Ttg Travel Experience, la rassegna del Turismo che si tiene a Rimini dal 9 all’11 ottobre. In cima ai prodotti di richiamo per la clientela internazionale in crescente arrivo in Italia, dove quest’anno si prevede il record assoluto di turisti stranieri, è l’agroalimentare, seguito da abbigliamento, gioielli, tipicità artigianali (dalla ceramica al vetro, dal legno all’alabastro). Lopinionista.it - Turismo, Cna: 7 vacanzieri stranieri su 10 attirati dal “bello e ben fatto” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) RIMINI – Oltre sette turistisu dieci mettono i prodotti del “e ben” italiano tra i motivi trainanti del loro arrivo nel nostro Paese. Una percentuale che sfiora l’en plein tra i turisti che sono attratti dall’Italia alla scoperta (o riscoperta) delle proprie radici italiane. A rilevarlo un’indagine condotta da Cnae Commercio, Cna Agroalimentare e Cna Artistico e Tradizionale condotta in occasione del Ttg Travel Experience, la rassegna delche si tiene a Rimini dal 9 all’11 ottobre. In cima ai prodotti di richiamo per la clientela internazionale in crescente arrivo in Italia, dove quest’anno si prevede il record assoluto di turisti, è l’agroalimentare, seguito da abbigliamento, gioielli, tipicità artigianali (dalla ceramica al vetro, dal legno all’alabastro).

