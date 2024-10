Trentotoday.it - Treni cancellati (o in ritardo) in tutta Italia: lo sciopero del weekend che spaventa il Trentino

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quello in arrivo sarà un fine settimana da dimenticare, soprattutto per coloro che si sposteranno in treno complice lonazionale del comparto ferroviario. Unoche, come informa la Provincia, coinvolgerà anche il.Dalle 21 di sabato 12 alle 20:59 di domenica 13