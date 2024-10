Traffico Roma del 10-10-2024 ore 18:00 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverde Roma veri trovati dalla redazione Traffico intenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico dalla tangenziale coda in prossimità dei lavori tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana è Salaria via 20:45 al Olympic Italia Belgio per la Nation League attivo il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà al Flaminio al della Vittoria sui Lungotevere e sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 18:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina coda in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico dalla tangenziale coda in prossimità dei lavori tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana è Salaria via 20:45 al Olympic Italia Belgio per la Nation League attivo il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà al Flaminio al della Vittoria sui Lungotevere e sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

