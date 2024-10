Traffico Roma del 10-10-2024 ore 15:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stasera all’Olimpico dalle 20:45 si gioca Italia Belgio per il torneo di Nation League dal primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta nell’area del Foro Italico Lo stadio si può comunque raggiungere con 18 linee oggi e domani visita del presidente dell’Ucraina a Roma Sono già scattati divieti di sosta e limitazioni al Traffico ai Parioli in base all’agenda della città tra oggi e domani possibili effetti alla viabilità tra il centro Parioli e nell’area del parco di Villa Pamphili giubilare in Piazza dei Cinquecento a cura Diana è in vigore la chiusura in largo di Villa Peretti doppio senso di marcia per tutto Viale Luigi Einaudi riduzione di carreggiata su viale Terme di Diocleziano i bus transitano su via delle Terme di Diocleziano ma Sono deviati sulla nuova corsia preferenziale in Viale Luigi ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità stasera all’Olimpico dalle 20:45 si gioca Italia Belgio per il torneo di Nation League dal primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta nell’area del Foro Italico Lo stadio si può comunque raggiungere con 18 linee oggi e domani visita del presidente dell’Ucraina aSono già scattati divieti di sosta e limitazioni alai Parioli in base all’agenda della città tra oggi e domani possibili effetti alla viabilità tra il centro Parioli e nell’area del parco di Villa Pamphili giubilare in Piazza dei Cinquecento a cura Diana è in vigore la chiusura in largo di Villa Peretti doppio senso di marcia per tutto Viale Luigi Einaudi riduzione di carreggiata su viale Terme di Diocleziano i bus transitano su via delle Terme di Diocleziano ma Sono deviati sulla nuova corsia preferenziale in Viale Luigi ...

