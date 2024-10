Traffico Roma del 10-10-2024 ore 13:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per il 42esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma che oggi divieti di sosta in via del Tempio via Catalana e via Elio toaff secondo giorno del G7 dell’Industria dell’Innovazione tecnologica in svolgimento a Roma diversi gli eventi in programma a Palazzo Brancaccio e Palazzo Colonna per l’occasione sea-doo i divieti di sosta in Piazza Santi Apostoli e via del Monte Oppio per lavori chiusa viale delle provincie Piazzale delle Province a via Tiburtina deviate su Viale Ippocrate e via Tiburtina diverse linee bus chiusa via Portuense per lavori di potatura alberi tra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviata la linea bus 701 per i lavori di rinnovo in Piazza dei Cinquecento chiusa al largo di Villa Peretti mentre si viaggia a senso unico alternato in Viale Luigi ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per il 42esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga diche oggi divieti di sosta in via del Tempio via Catalana e via Elio toaff secondo giorno del G7 dell’Industria dell’Innovazione tecnologica in svolgimento adiversi gli eventi in programma a Palazzo Brancaccio e Palazzo Colonna per l’occasione sea-doo i divieti di sosta in Piazza Santi Apostoli e via del Monte Oppio per lavori chiusa viale delle provincie Piazzale delle Province a via Tiburtina deviate su Viale Ippocrate e via Tiburtina diverse linee bus chiusa via Portuense per lavori di potatura alberi tra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviata la linea bus 701 per i lavori di rinnovo in Piazza dei Cinquecento chiusa al largo di Villa Peretti mentre si viaggia a senso unico alternato in Viale Luigi ...

