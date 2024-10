Traffico Roma del 10-10-2024 ore 10:00 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione code per Traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dal Aurelia e la Laurentina e di seguito alla Casilina è la centrale del interna le code sono tra bufalotte Tiburtina e proseguendo tra Anagnina e Appia ancora su questa carreggiata Traffico congestionato dalla via Pontina è la via Aurelia resta intenso il Traffico in entrata Roma Concordia sulla diramazione di Roma nord e su via Salaria entrambe da Settebagni Verso il raccordo anulare intenso il Traffico anche sull’intero tratto Urbano della A24 Roma-l’aquila-teramo verso la tangenziale est lungo la tangenziale est Ci sono code per lavori tra Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra Prenestina & viale Castrense per Traffico intenso verso San Giovanni disagi alla circolazione sul viadotto della Magliana code dal bivio con ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 10:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dal Aurelia e la Laurentina e di seguito alla Casilina è la centrale del interna le code sono tra bufalotte Tiburtina e proseguendo tra Anagnina e Appia ancora su questa carreggiatacongestionato dalla via Pontina è la via Aurelia resta intenso ilin entrataConcordia sulla diramazione dinord e su via Salaria entrambe da Settebagni Verso il raccordo anulare intenso ilanche sull’intero tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo verso la tangenziale est lungo la tangenziale est Ci sono code per lavori tra Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra Prenestina & viale Castrense perintenso verso San Giovanni disagi alla circolazione sul viadotto della Magliana code dal bivio con ...

Traffico Roma del 10-10-2024 ore 09 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per una manifestazione in piazza Bocca della Verità dalle 10 alle 13 saranno deviate diverse linee di bus per il 42esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma anche oggi divieti di sosta in via del Campo via Catalana e via Elio toaff secondo giorno del G7 dell’Industria dell’Innovazione tecnologica in ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 10-10-2024 ore 09 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per una manifestazione in piazza Bocca della Verità dalle 10 alle 13 saranno deviate diverse linee di bus per il 42esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma anche oggi divieti di sosta in via del Campo via Catalana e via Elio toaff secondo giorno del G7 dell’Industria dell’Innovazione tecnologica in ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 10-10-2024 ore 08 : 30 - it Un saluto da Elisa baciarello un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma vari trovati all’ascolto massima attenzione nella guida per un incidente code sulle due carreggiate del raccordo anulare per l’esterna file tra le uscite via di Casal del Marmo via in carreggiata interna code tra Pontina e Aurelia ... (Romadailynews.it)