The Cure pubblicano brano ‘A Fragile Thing’ e svelano tracklist nuovo album

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato pubblicato oggi ‘A, il secondo singolo estratto daldei, ‘Songs Of A Lost World’, in uscita il primo novembre prossimo. Con ilè stata svelata anche l’interadel disco, che presenta 8 canzoni: ‘Alone’, il singolo pubblicato nel settembre scorso, ‘And Nothing Is Forever, ‘A, ‘Warsong’, ‘Drone:Nodrone’, ‘I Can Never Say Goodbye’, ‘All I Ever Am’ ed ‘Endsong’. “AThing – racconta il frontman Robert Smith a proposito delsingolo – è una canzone ispirata alle difficoltà che incontriamo nello scegliere tra esigenze che si escludono a vicenda e da come affrontiamo il futile rimpianto che può seguire queste scelte, per quanto siamo sicuri di aver fatto le scelte giuste spesso può essere molto difficile essere la persona che si ha davvero bisogno di essere”.