The Cure pubblicano brano ‘A Fragile Thing’ e svelano tracklist nuovo album (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato pubblicato oggi ‘A Fragile Thing’, il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Cure, ‘Songs Of A Lost World’, in uscita il primo novembre prossimo. Con il nuovo brano è stata svelata anche l’intera tracklist del disco, che presenta 8 canzoni: ‘Alone’, il singolo pubblicato nel settembre scorso, ‘And Nothing Is Forever, ‘A Fragile Thing’, ‘Warsong’, ‘Drone:Nodrone’, ‘I Can Never Say Goodbye’, ‘All I Ever Am’ ed ‘Endsong’. “A Fragile Thing – racconta il frontman Robert Smith a proposito del nuovo singolo – è una canzone ispirata alle difficoltà che incontriamo nello scegliere tra esigenze che si escludono a vicenda e da come affrontiamo il futile rimpianto che può seguire queste scelte, per quanto siamo sicuri di aver fatto le scelte giuste spesso può essere molto difficile essere la persona che si ha davvero bisogno di essere”. Dailyshowmagazine.com - The Cure pubblicano brano ‘A Fragile Thing’ e svelano tracklist nuovo album Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato pubblicato oggi ‘A, il secondo singolo estratto daldei, ‘Songs Of A Lost World’, in uscita il primo novembre prossimo. Con ilè stata svelata anche l’interadel disco, che presenta 8 canzoni: ‘Alone’, il singolo pubblicato nel settembre scorso, ‘And Nothing Is Forever, ‘A, ‘Warsong’, ‘Drone:Nodrone’, ‘I Can Never Say Goodbye’, ‘All I Ever Am’ ed ‘Endsong’. “AThing – racconta il frontman Robert Smith a proposito delsingolo – è una canzone ispirata alle difficoltà che incontriamo nello scegliere tra esigenze che si escludono a vicenda e da come affrontiamo il futile rimpianto che può seguire queste scelte, per quanto siamo sicuri di aver fatto le scelte giuste spesso può essere molto difficile essere la persona che si ha davvero bisogno di essere”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Cure pubblicano brano ‘A Fragile Thing’ e svelano tracklist nuovo album - In esclusiva sullo store di Universal Music Italia saranno disponibili il Doppio Lp nero masterizzato in half-speed e la musicassetta. Formatasi come band nel 1978, i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. (Dailyshowmagazine.com)

The Cure pubblicano brano ‘A Fragile Thing’ e svelano tracklist nuovo album - Il nuovo album ‘Songs Of A Lost World’ è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e cantato dai The Cure – Robert Smith: Voce / chitarra/ basso / tastiere, Simon Gallup: basso, Jason Cooper: batteria / percussioni, Roger O’Donnell: tastiera, Reeves Gabrels: chitarra. (Dailyshowmagazine.com)

Operazione Mercure - riuscito il primo test del nuovo missile franco-italiano B1NT - In Francia testato con successo il nuovo missile Aster 30 B1NT di MBDA. La difesa aerea e antimissile europea si rafforza. The post Operazione Mercure, riuscito il primo test del nuovo missile franco-italiano B1NT appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)