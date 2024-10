Lanazione.it - Terreni contesi ad Albinia. Il Comune trova l’accordo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembra destinata ad una positiva conclusione la querelle fra privati edi Orbetello relativa aidiutilizzati di solito per lo svolgimento delle sagre. Lunedì, infatti, la questione sarà discussa in consiglio comunale e con l’approvazione degli atti queipasseranno nella proprietà dellagunare. La vicenda era nata nel 1983 e adesso però si chiuderà in maniera definitiva. "Lunedì, in consiglio comunale – conferma il sindaco Andrea Casamenti – si discuterà la proposta di cessione e da parte dei proprietari all’Ente di un terreno di oltre 10mila metri quadrati che siin via Raffei, ad: una vicenda che si conclude dopo oltre 40 anni. Sarà il punto 5 all’ordine del giorno dell’assise consiliare che, con molta probabilità, porterà alla conclusione positiva di una vicenda che si trascina dal 1983.