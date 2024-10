Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Reggio si rinforza con un baby azzurro: ingaggiato Cipriano

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unin forza al TTGrissin Bon. Dopo la conferma di Damiano Seretti, il club potrà contare su Jacopo(foto), veneto classe 2007, in orbita nazionale. Numero 38 del ranking nazionale, ha in programma due avventure internazionali: dal 23 al 31 ottobre in Bahrain per i mondiali studenteschi, a metà novembre a Lignano per il WTT Youth Contender. "Mi hanno parlato molto bene di, dove avrò la possibilità di giocare in A2 da protagonista. Oltre a a far bene in campionato, a livello individuale metto tra i miei obiettivi la partecipazione agli Europei e la qualificazione agli Assoluti, sfiorata l’anno scorso e che vorrei raggiungere per ranking, entrando nei primi 32". Il terzo e ultimo atleta in forza al TTè il rumeno Alin Spelbus, classe 1995, alla terza stagione in città. Domenica alle 15 il via a Mazzano (Brescia), con la sfida al TT Marco Polo.