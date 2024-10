Tennis: Torneo Hangzhou. Fognini si qualifica per i quarti di finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ligure ha sconfitto Cui in due set, contro Tseng per un posto in semifinale Hangzhou (CINA) - Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale dell'Atp Challenger di Hangzhou (Cina, 164.000 dollari di montepremi, cemento). Il Tennista ligure, numero 81 del ranking mondiale e testa di serie numer Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Hangzhou. Fognini si qualifica per i quarti di finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ligure ha sconfitto Cui in due set, contro Tseng per un posto in semi(CINA) - Fabiosiper ididell'Atp Challenger di(Cina, 164.000 dollari di montepremi, cemento). Ilta ligure, numero 81 del ranking mondiale e testa di serie numer

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esordio vincente di Fognini al torneo di Hangzhou - Le prime due teste di serie del tabellone sono gli australiani James Duckworth (75 del mondo) e Rinky Hijikata (78 del ranking internazionale). . 000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). AGI - Esordio vincente per Fabio Fognini nel torneo Challenger Atp di Hangzhou (164. Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il qualificato Ray Ho (Taiwan) col ... (Agi.it)

Tennis : Torneo Hangzhou. Esordio positivo per Fognini - 000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il q . ROMA - Esordio vincente per Fabio Fognini nel torneo Challenger Atp di Hangzhou (164. Il ligure piega in due set il qualificato Ray Ho, ora sfida il cinese Jie Cui. (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Torneo Hangzhou. Esordio positivo per Fognini - Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il q . Il ligure piega in due set il qualificato Ray Ho, ora sfida il cinese Jie Cui. ROMA - Esordio vincente per Fabio Fognini nel torneo Challenger Atp di Hangzhou (164. 000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). (Ilgiornaleditalia.it)