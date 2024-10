Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Gasquet annuncia ritiro "Giocherò ultimo Roland Garros"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore francese, 38 anni, saluterà davanti al pubblico di casa PARIGI (FRANCIA) - "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spesso tutti gli ex grandi giocatori, non è facilerla. Non si sa mai quando, come, dove Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". A 3