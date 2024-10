Tennis: Federer a Nadal "Speravo che questo giorno non arrivasse mai" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo storico rivale saluta lo spagnolo sui social, dopo l'annuncio del ritiro ROMA - "Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. È stato un onore assoluto!". Così Roger Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Federer a Nadal "Speravo che questo giorno non arrivasse mai" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo storico rivale saluta lo spagnolo sui social, dopo l'annuncio del ritiro ROMA - "Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato chenonmai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. È stato un onore assoluto!". Così Roger

