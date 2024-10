Svezia, spari vicino a un'azienda israeliana di tecnologia della difesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) spari sono stati esplosi stamattina a Göteborg, in Svezia, vicino a una ditta israeliana del settore della difesa, della società Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è stato fermato un minorenne. Stando a quanto risulta all'Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto. Al momento si indaga sull'incidente per tentato omicidio e reati gravi legati alle armi. Secondo il Göteborgs-Posten, è in corso un'imponente operazione di polizia nell'area. Lo stesso giornale locale cita una palestra che si trova nello stesso edificio della ditta e dice che la polizia ha chiesto loro di rimanere all'interno. Iltempo.it - Svezia, spari vicino a un'azienda israeliana di tecnologia della difesa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sono stati esplosi stamattina a Göteborg, ina una dittadel settoresocietà Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è stato fermato un minorenne. Stando a quanto risulta all'Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto. Al momento si indaga sull'incidente per tentato omicidio e reati gravi legati alle armi. Secondo il Göteborgs-Posten, è in corso un'imponente operazione di polizia nell'area. Lo stesso giornale locale cita una palestra che si trova nello stesso edificioditta e dice che la polizia ha chiesto loro di rimanere all'interno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svezia - spari vicino alla sede di una ditta israeliana : fermato un minorenne - Paura a Goteborg, in Svezia, dove nella mattinata di giovedì 10 ottobre sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco nei pressi della ditta israeliana Elbit systems. La polizia ha transennato la zona per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ha meno di 15 anni. Ancora prima, nel dicembre 2023, le pareti della ditta erano state vandalizzate con scritte come «le armi ... (Lettera43.it)

Svezia - spari vicino a un'azienda israeliana della difesa : fermato un 13enne - Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro un'azienda israeliana nel settore della difesa a Goteborg, in Svezia. Non ci sono feriti. Fermato un minorenne. (Ilgiornale.it)

Svezia - spari vicino ditta israeliana difesa : fermato minorenne - Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è stato fermato un minorenne. . Secondo la testata Expressen si tratta di un 13enne. Stando a quanto risulta all’Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto. Spari sono stati esplosi stamattina a Göteborg, in Svezia, vicino a una ditta israeliana del settore della difesa, ... (Lapresse.it)