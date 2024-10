Sbircialanotizia.it - Superbatteri spaventano, possibili 7 milioni di ricoveri in più fino al 2050

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al meeting di Ancona sessione congiunta Salute e Finanze: risorse per l'antimicrobico resistenza e produzione farmaci in Africa I super batteri resistenti agli antibiotici che oggi abbiamo a disposizionei paesi del G7 che studiano piani per sviluppare politiche di contrasto, maggior consapevolezza della popolazione e degli operatori sanitari e piattaforme per nuovi antibiotici.