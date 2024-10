Studentessa di 14 anni schiacciata dall'autobus fuori scuola: morta sul colpo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dramma dopo scuola a Piacenza. Una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata dalle ruote di un autobus nei pressi dell'Istituto superiore Raineri Marcora.La giovane, di origine Leggo.it - Studentessa di 14 anni schiacciata dall'autobus fuori scuola: morta sul colpo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dramma dopoa Piacenza. Una ragazzina di 14e ruote di unnei pressi dell'Istituto superiore Raineri Marcora.La giovane, di origine

