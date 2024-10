Lanazione.it - Strada bloccata dalla sosta selvaggia a Careggi. “Regnano gli incivili”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - La domanda posta dal lettore è retorica: “Ma quindi comandano gli?”. Talvolta sembra di sì a giudicarefoto che ci manda: unadidove laimpedisce il normale transito delle auto. Si tratta di via Emidio Spinucci a, nel tratto alla confluenza con via delle Montalve. Procedendo in direzione, sul lato destro vige un divieto dih24. Lainfatti è a doppio senso e lasu quel lato impedisce il passaggio. Divieto bellamente ignorato da numerose auto. E chi deve passare? Uno slalom, confidando nella bontà d’animo di chi viene in senso opposto perché, a forza di cenni, capisca la difficoltà e si fermi in qualche slargo per consentire lo scambio dei veicoli. Una fatica imposta a chi guida dache la segnaletica non la guardano nemmeno.