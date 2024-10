Spiati i conti correnti di Meloni, sua sorella Arianna e Andrea Giambruno: indaga la procura di Bari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inchiesta della procura di Bari su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo ha messo in luce oltre 6mila accessi a conti correnti, "tutti abusivi": tra i conti Spiati anche quelli della premier Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna e dell'ex compagno, Andrea Giambruno. Violati anche i conti di altri politici. Fanpage.it - Spiati i conti correnti di Meloni, sua sorella Arianna e Andrea Giambruno: indaga la procura di Bari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inchiesta delladisu un ex dipendente di Intesa Sanpaolo ha messo in luce oltre 6mila accessi a, "tutti abusivi": tra ianche quelli della premier Giorgia, di suae dell'ex compagno,. Violati anche idi altri politici.

"Spiati i conti bancari di Meloni" e altri politici : inchiesta a Bari - Avrebbe effettuato migliaia di accessi abusivi per 'spiare' conti bancari, tra cui quello di Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna e di altri esponenti politici. Al centro dell'inchiesta che sarebbe condotta dalla Procura di Bari, di cui dĂ notizia il quotidiano 'Domani', ci sarebbe un... (Baritoday.it)

Spiati conti di Meloni - La Russa e Crosetto : l’inchiesta a Bari - Il caso, riportato dal quotidiano Domani, riguarda figure come la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, il giornalista Andrea Giambruno e […] The post Spiati conti di Meloni, La Russa e Crosetto: l’inchiesta a Bari appeared first on L'Identità . . La Procura di Bari sta indagando su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6mila accessi abusivi a conti ... (Lidentita.it)

Conti bancari spiati - l’ossessione dell’ex dipendente : dalla premier Meloni al capo della Dna Melillo cercava migliaia di nomi eccellenti. “Nessuna regia” - Stando a quanto ricostruito finora dalla Procura guidata da Roberto Rossi, dietro gli accessi del dipendente di Banca Intesa non ci sarebbe una spy story. Al momento non sarebbero emersi contatti con personaggi particolari né il trasferimento di qualcuno dei dati illecitamente... (Bari.repubblica.it)