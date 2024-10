Agi.it - Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e della sorella, inchiesta a Bari su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Un'procura diha acceso i riflettori su un exdi, accusato di aver effettuato oltre 6.000 accessi non autorizzati abancari. Tra le personalità coinvolte, figurano esponenti di spicco del mondo politico e istituzionale, come la presidente del Consiglio, suaArianna, responsabilesegreteria politica di Fratelli d'Italia, e l'ex compagnopremier, il giornalista Andrea Giambruno. Coinvolti nell'intrusione anche ministri come Daniela Santanchè e Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il procuratoreDirezione nazionale antimafia, Giovanni Melillo.