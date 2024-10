Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano e in altri comuni serviti dalla Sasi oggi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano oggi, giovedì 10 ottobre. Lo rende noto la Sasi."A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della Chietitoday.it - Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano e in altri comuni serviti dalla Sasi oggi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)per, giovedì 10 ottobre. Lo rende noto la."A seguito di un lavorodialla reteprincipale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Niente acqua a Fontanelle per una riparazione della condotta idrica - Ricevi le notizie de IlPescara su. . Niente acqua nella zona del quartiere Fontanelle a Pescara nella giornata di martedì 24 settembre. . Per consentire la riparazione su una condotta idrica l'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica a partire dalle 8:30 e fino a ultimazione dei lavori. (Ilpescara.it)

Sospensione idrica per riparazione urgente a Guardiagrele - Sospensione idrica per riparazione urgente a Guardiagrele nella mattinata di oggi, martedì 3 settembre. La Sasi in una nota fa sapere che "a seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un... (Chietitoday.it)