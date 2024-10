Ilpiacenza.it - Silvia Metra nuovo direttore alla Ragioneria territoriale di Stato di Parma e Piacenza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 1° ottobre è entrato in servizio ildelladi. La dottoressa, nata a Milano, ha precedentemente lavorato in vari enti pubblici in sedi diverse maturando competenze in Comuni, Provincia, Corte di Giustizia Tributaria di