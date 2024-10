Si corre la Pisa Half Marathon: come cambia il traffico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13.30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. Per Pisatoday.it - Si corre la Pisa Half Marathon: come cambia il traffico Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13.30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18°2024' e 'Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 connti. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. Per

Record di partecipanti per la Pisa Half Marathon che festeggia 18 anni - 07. Trapiantato di rene e di pancreas nella notte di San Ranieri, Pietro sarà premiato da Campione Pisano Daniele Meucci subito prima della partenza. Tutto nasce dal miracolo di Antonio Paggi che trapiantato il 4 Luglio 2001 tornò a Pisa già il 25 il 25 Aprile 2002 per correre 15 Km alla Strapazzata, la stracittadina tanto amata dai Pisani. (Lanazione.it)

La Pisa Half Marathon diventa 'grande' : la 18° edizione segna il record dei 3mila partecipanti - Da progetto visionario ad appuntamento canonico per tutti i praticanti del podismo, dagli amatori agli atleti che gareggiano in giro per l'Europa a caccia di primati e tempi utili per competere ad altissimo livello. La Pisa Half Marathon ormai è uno dei punti di riferimento per l'organizzazione... (Pisatoday.it)

La "Pisa Half Marathon" scalda i muscoli - Tra le presenze illustri ci sarà anche il recordman della corsa, il kenyota Bernard Musau Wambua, che nel 2022 fermò il cronometro col tempo di 60’41’’. La PHM ha infatti finalità esclusivamente benefiche e tutto il ricavato è devoluto all’Associazione "per donare la vita Onlus". Le iscrizioni online si concluderanno il 10 ottobre alla mezzanotte, mentre sarà possibile iscriversi all’ultimo ... (Lanazione.it)