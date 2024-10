Shanghai, è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Shanghai che conquista la sua prima semifinale in carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i parziali di 6-1, 6-4. Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista Shanghai, è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale L'Identità. Lidentita.it - Shanghai, è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue il cammino di Jannikchela sua primain carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i parziali di 6-1, 6-4. Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista, èlaL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Il break che Sinner mette a segno nel quinto game, complice un doppio fallo di Medvedev, appare fisiologico. L’azzurro mette la freccia e allunga (5-3) dopo il nuovo intervento del fisioterapista chiesto dal suo avversario. Centra la quinta semifinale stagionale in un Masters 1000 (la decima in assoluto) e mette in bacheca la 63esima vittoria dell’anno su 69 match disputati, con 19 successi negli ... (Seriea24.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - 535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno . 298. Il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha sconfitto il russo in due set ROMA - Jannik Sinner in semifinale al "Rolex Shanghai Masters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10. (Ilgiornaleditalia.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra […]. (Sbircialanotizia.it)