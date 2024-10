Foggiatoday.it - Scoperte 'salette' di spaccio nel centro storico, trovata bomba carta: tre arresti ad Apricena

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) I militari della Stazione Carabinieri di, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre persone accusate, a vario titolo e in concorso tra loro, di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti