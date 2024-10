Schlein sul palco con JAx, la tentazione del politico di fare show: i precedenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elly Schlein che, a sopresa, è salita sul palco insieme agli Articolo31 per 'rappare' una canzone con celebre gruppo guidato da JAx, è solo l'ultima della lista. Ogni mattina, un politico sa che deve svegliarsi e mettersi a caccia del consenso. Sin dai tempi della Prima Repubblica non c'è stato leader che non L'articolo Schlein sul palco con JAx, la tentazione del politico di fare show: i precedenti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ellyche, a sopresa, è salita sulinsieme agli Articolo31 per 'rappare' una canzone con celebre gruppo guidato da JAx, è solo l'ultima della lista. Ogni mattina, unsa che deve svegliarsi e mettersi a caccia del consenso. Sin dai tempi della Prima Repubblica non c'è stato leader che non L'articolosulcon JAx, ladeldi: iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Elly Schlein duetta con J-Ax sul palco del Forum di Assago - Elly Schlein e J-Ax sullo stesso palco che duettano: è successo davvero. Quindi, quando mi è arrivato questo invito, non ho potuto rifiutare. La segreteria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago durante il concerto degli Articolo 31 e si è unita allo spettacolo @stebre96 #milano #mitomorrow pic. (Biccy.it)