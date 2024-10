Schiacciata da un autobus fuori da scuola, muore 14enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio a Piacenza Schiacciata da un autobus fuori da scuola: la dinamica non è ancora chiara, non è escluso che l'adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo. Quotidiano.net - Schiacciata da un autobus fuori da scuola, muore 14enne Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio a Piacenzada unda: la dinamica non è ancora chiara, non è escluso che l'adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo.

Schiacciata da un autobus fuori da scuola : morta 14enne a Piacenza - Una delle prime persone ad accorrere è stata un’infermiera dell’ospedale di Piacenza, che stava aspettando il figlio e ha immediatamente compreso la gravità della situazione. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”. L’autista ha subito fermato il mezzo, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. (Thesocialpost.it)