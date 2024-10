Sondriotoday.it - Santuario della Madonna di Tirano: domani il concerto dell'Apparizione

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ormai tutto pronto per l’edizione 2024 del "" di venerdì sera, 11 ottobre 2024, nella corniceBasilica di. Tre i punti di forza per questo evento. In primo luogo l’utilizzo del monumentale organo secentescoBasilica; secondo: l’immagine scelta per il