Perugiatoday.it - San Giustino, riti satanici al cimitero: tre denunce

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini svolte dal Comando di Polizia Locale di Sanchchanno portato alla denuncia di tre persone in concorso tra loro tutte residenti in Alto Tevere per reati che vanno dall'invasione di terreni o edifici di uso pubblico a vilipendio delle tombe.Â