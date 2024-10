Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Disponibili 2 nuovi moduli didattici gratuiti 'diversità e inclusione’ e ‘Salute e innovazione’ Al via la seconda fase di 'One Health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la Salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 Sbircialanotizia.it - Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Disponibili 2 nuovi moduli didattici gratuiti 'diversità e inclusione’ e ‘e innovazione’ Al via la seconda fase di 'One Health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa dipromossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13

