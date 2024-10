Ilfattoquotidiano.it - Ryanair, quarto guasto in 10 giorni: spie accese sul Brindisi-Londra, l’aereo torna indietro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si sonoalcunementreera già in volo da una quarantina di minuti, così il pilota ha deciso di fare inversione di rotta e rientrare all’Aeroporto del Salento. Per la quarta volta in dieci, un aereo diha registrato problemi mentre aveva a bordo i passeggeri. Questa volta è toccato al, partito alle 11.50 dallo scalo pugliese eto a terra poco dopo mezzogiorno. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. Si tratta, come detto, delepisodio in diecitra Orio al Serio esu un aeromobile della compagnia irlandese low cost. L’1 ottobre nell’aeroporto bergamasco sono scoppiate le ruote del volo in arrivo da Barcellona El Prat provocando danni a 450 metri di pista e la chiusura dello scalo per diverse ore.