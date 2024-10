Roma, tenta di investire due volte carabiniere col suv: militare spara colpo (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per due volte, al volante di un suv a folle velocità, ha tentato di investire uno dei carabinieri intervenuti per arrestare un bengalese 38enne che, armato di spranga, stava danneggiando le auto in sosta. E' successo in via Tuscolana, a Roma, alle 2.40 della notte scorsa. I militari del Radiomobile, chiamati da alcuni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per due, al volante di un suv a folle velocità, hato diuno dei carabinieri intervenuti per arrestare un bengalese 38enne che, armato di spranga, stava danneggiando le auto in sosta. E' successo in via Tuscolana, a, alle 2.40 della notte scorsa. I militari del Radiomobile, chiamati da alcuni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tenta di investire due volte un carabiniere durante un arresto : è caccia al Suv pirata - L'episodio si è verificato questa notte in via Tuscolana a Roma. Sono in corso le ricerche dell'autista del fuoristrada che è riuscito a dileguarsi. (Ilgiornale.it)

Spari a Roma : per due volte prova a investire un carabiniere - il militare esplode colpo di pistola - Ha cercato di investire un carabiniere per ben due volte, andata e ritorno. Il militare, nella seconda circostanza, ha esploso un colpo di pistola, nel tentativo di fermarlo. Spari sulla via Tuscolana, al Don Bosco dove le forze dell'ordine si trovavano perché avevano bloccato un 38enne del... (Romatoday.it)