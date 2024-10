Ritirato Grana Padano Dop grattugiato, il lotto da evitare: "Possibile presenza di metalli" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Richiamo dal mercato per Possibile presenza di corpi estranei metallici. Per questo motivo è scattato il ritiro del formaggio Grana Padano Dop grattugiato del marchio Consilia venduto da Selex. Come descritto dalla nota pubblicata sul sito del ministero della Salute, il richiamo riguarda la Europa.today.it - Ritirato Grana Padano Dop grattugiato, il lotto da evitare: "Possibile presenza di metalli" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Richiamo dal mercato perdi corpi estraneici. Per questo motivo è scattato il ritiro del formaggio GranaDopdel marchio Consilia venduto da Selex. Come descritto dalla nota pubblicata sul sito del ministero della Salute, il richiamo riguarda la

