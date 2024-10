.com - Riassunto: Zendesk si basa su una soluzione di assistenza completa per rafforzare la collaborazione tra uomo e IA

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli agenti di intelligenza artificiale (IA) omnicanale e le offerte di copilota per agenti di nuova generazione potenziano latra l’e l’IA nei flussi di lavoro, compresa la potente IA vocale SAN FRANCISCO e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Oggi,ha introdotto una serie di novità, tra cui gli agenti potenziati dall’IA peromnicanale, copilota per agenti migliorato, voce potente e agent builder. Leader nelle esperienze dei clienti e dei dipendentite sull’IA attraverso la suadi, le nuove capacità diaiutano le aziende a offrire un servizio eccezionale in un modo che è facile da usare, scalare e in grado di promuove risultati commerciali significativi.