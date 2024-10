Ilrestodelcarlino.it - Reportage della Rai sull’evento dedicato agli oratori

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bellaria Igea Marina finisce in tv con i ragazzi deglidi tutta Italia. NelAnspi ‘A gonfie vele! Un viaggio alla scoperta dell’estate’, di circa 25 minuti, la Rai omaggia il raduno di fine estate organizzato proprio a Bellaria, con l’Associazione nazionale San Paolo Italia. In occasione42esima edizione, le telecamere Rai hanno immortalato il raduno di quest’anno dando vita al servizio di circa 25 minuti che sarà in onda oggi su Rai Gulp alle 17.55, disponibile poi in streaming su Ray Play.