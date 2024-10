Rep. Ceca-Albania (Uefa Nations League B, 11-10-2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel gruppo 1 della Lega B di Nations League c’è, a sorpresa ma non in maniera del tutto inaspettata, la Georgia che anche a settembre ha confermato l’ottima impressione fatta agli Europei. Seguono Repubblica Ceca e Albania a tre punti, entrambe sconfitte il mese scorso da Kvaratskhelia e compagni, che in questo scontro diretto si InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Rep. Ceca-Albania (Uefa Nations League B, 11-10-2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel gruppo 1 della Lega B dic’è, a sorpresa ma non in maniera del tutto inaspettata, la Georgia che anche a settembre ha confermato l’ottima impressione fatta agli Europei. Seguono Repubblicaa tre punti, entrambe sconfitte il mese scorso da Kvaratskhelia e compagni, che in questo scontro diretto si InfoBetting: Scommesse Sportive e

Repubblica Ceca-Albania : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni REP. Al Velky Stadion andrà in scena la sfida tra Repubblica Ceca-Albania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Velky Stadion di Praga si giocherà la sfida di Nations League tra Repubblica Ceca-Albania. (Calcionews24.com)