Renzi show al Senato: si fa beffe di Giuli, del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa: «Stia al suo posto» – Il video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandro Giuli torna ad affrontare i parlamentari, dopo l'audizione «teoretica» che due giorni fa ha tenuto a Montecitorio. Oggi, 10 ottobre, il ministro della Cultura è al Senato per rispondere al question time. Italia Viva, per l'interrogazione, schiera il suo leader, Matteo Renzi. Il tema è quello della nomina di Fabio Tagliaferri – fatta dal predecessore di Giuli, Gennaro SanGiuliano – alla presidenza di di Ales spa. Le opposizioni contestano da tempo il criterio adoperato per la selezione, visto che il fedele meloniano, nel curriculum, vanta le gestione di piccole società, perlopiù attive nel settore dell'autonoleggio alla periferia di Frosinone, e un mandato di assessore ai Servizi sociali nel Comune. Tuttavia Renzi, con il suo stile caustico, non si esime da attaccare Giuli sull'esposizione a tratti indecifrabile delle linee programmatiche del dicastero.

