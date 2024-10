Regionali al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) () – Uno spazio di approfondimento sulledi ottobre e novembre, per aiutare i cittadini a informarsi e orientarsi in vista del voto in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. È lo“Regioni al voto” che l’lancia domani sul proprio sito web,.com, in cui sarà possibile trovare notizie, interviste, approfondimenti, analisi e