Reati sui minori: aumentati del 47% in Abruzzo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono stati 119 i Reati a danno di minori in Abruzzo nel 2023, aumentati del 47% sul 2022. Nel 79% dei casi le vittime sono state di genere femminile. Il reato più diffuso, in linea con il dato nazionale, è stato quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi (40 casi nel 2023, aumentati

