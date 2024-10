Rafael Nadal si ritira Federer | Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Che carriera, Rafa! Hochenonmai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. È stato un onore assoluto!”. Lo ha scritto Rogersu Instagram in risposta al video pubblicato da Rafa, che ha annunciato inmodo il suo ritiro dal tennis. Non mancano i ringraziamenti anche di Matteo Berrettini, che scrive “Leyenda!”, del profilo ufficiale di Wimbledon “Grazie per tutto Rafa” e di quello del “suo” Roland Garros, che commenta “King”. Non può mancare un saluto dall’Atp Tour: “Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo, ilche desideravamo nonmai. Ci hai regalato i momenti e i ricordi più incredibili, grazie di tutto!”.si: “Hochenonmai” SportFace.