Rafael Nadal annuncia il ritiro | Non riesco più a giocare senza limitazioni fisiche

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha ufficialmenteto il suodal tennis professionistico, una notizia che segna la fine di un’era per uno dei più grandi campioni nella storia dello sport. L’ex numero uno del mondo ha rivelato che la sua ultima apparizione in campo sarà durante le Finals di Coppa Davis, in programma a novembre.lascia il tennis con un impressionante palmarès, che include 22 titoli del Grande Slam, di cui ben 14 conquistati al Roland Garros, dove ha regnato incontrastato per quasi due decenni. L’annuncio è arrivato tramite un emozionante video in cui il tennista spagnolo ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, accompagnando le immagini con parole di ringraziamento ai fan di tutto il mondo. “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che midal tennis professionistico”, ha esordito, con un tono carico di emozione.