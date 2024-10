Rafa Nadal si ritira dal tennis: “Troppi infortuni, non riesco più a giocare senza limitazioni, Coppa Davis il mio ultimo torneo” - VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo spagnolo Rafa Nadal si ritira improvvisamente dal mondo del tennis. Il vincitore di 22 slam in carriera ha annunciato lo stop tramite un VIDEO postato sui social. Il motivo è presto detto: Troppi gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco negli ultimi anni. Nadal, 38 anni, e pro Ilgiornaleditalia.it - Rafa Nadal si ritira dal tennis: “Troppi infortuni, non riesco più a giocare senza limitazioni, Coppa Davis il mio ultimo torneo” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo spagnolosiimprovvisamente dal mondo del. Il vincitore di 22 slam in carriera ha annunciato lo stop tramite unpostato sui social. Il motivo è presto detto:gliche lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco negli ultimi anni., 38 anni, e pro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fine di un'era : Rafa Nadal si ritira dal tennis. Chiuderà con la Coppa Davis : “Ultimi anni molto difficili” - . «Gli ultimi anni, in particolare gli ultimi due, sono stati difficili. Non riuscivo a giocare senza limitazioni», ha spiegato lo spagnolo. . Lo spagnolo, vincitore di 14 Roland Garros, quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open, ha compiuto. A 38 anni Rafael Nadal annuncia la fine della sua carriera, in un lungo video postato sui suoi canali social. (Gazzettadelsud.it)

Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis : "È il momento giusto" - Rafa Nadal si ritira dal tennis. Oggi, giovedì 10 ottobre, il campione spagnolo ha annunciato la sua decisione, dicendo addio al tennis professionistico. Finisce così ufficialmente una carriera leggendaria. Sono 22 i successi nei tornei del Grande Slam per il secondo uomo più vincente della... (Today.it)

Rafael Nadal annuncia il ritiro. Chiuderà la carriera con la Coppa Davis - Per Nadal, che oltre all’impegno di Malaga avrà anche l’esibizione saudita Six Kings Slam dal 16 al 19 ottobre, si va a chiudere così un capitolo della vita durato oltre vent’anni. Ho speso molte ore con loro e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita. Mi avete dato l’energia di cui avevo bisogno in tutti i momenti. (Oasport.it)