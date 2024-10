Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis: "È il momento giusto" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal si ritira dal tennis. Oggi, giovedì 10 ottobre, il campione spagnolo ha annunciato la sua decisione, dicendo addio al tennis professionistico. Finisce così ufficialmente una carriera leggendaria. Sono 22 i successi nei tornei del Grande Slam per il secondo uomo più vincente della Europa.today.it - Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis: "È il momento giusto" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)si ritira dal. Oggi, giovedì 10 ottobre, il campione spagnolo hato la sua decisione, dicendo addio alprofessionistico. Finisce così ufficialmente una carriera leggendaria. Sono 22 i successi nei tornei del Grande Slam per il secondo uomo più vincente della

