Anteprima24.it - Pulcinella in Piazza Municipio, Forza Italia incalza: “Altro sperpero di danaro pubblico”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Assistiamo increduli al dibattito odierno in città. Non si fa che parlare dell’opera di Pesce a, un’opera che è realmente la “spacca Napoli”. – così in una nota i consiglieri comunali diNapoli, Salvatore Guangi e Iris Savastano parlando dell’opera d’arte installata in. “L’arte deve far discutere, è vero ma come gruppo consiliare dici chiediamo se la cifra di 300.000€ per tale installazione sia congrua. Con tutte le inefficienze e le mancanze della città l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare tale somma per tanto, tantissimo. Purtroppo dopo le cifre monstre per Pistoletto abbiamo sperperato altri soldi per Pesce. Povera, da bella e istituzionale a discutibile e provocatoria in un nulla.