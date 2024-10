Quotidiano.net - Processo Mottarone, gup restituisce il fascicolo alla procura

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'udienza preliminare per l'incidente del, in cui tre anni e mezzo fa morirono 14 persone, dovrà essere celebrata di nuovo da capo. Oggi, nel corso dell'udienza, il gup Rosa Maria Fornelli non ha revocato la propria ordinanza e ha restituito ilaltore Olimpia Bossi e al pm Laura Carrera. Prima dell'estate era attesa la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati da parte delladi Verbania.