Primo Appuntamento 8: episodio 10 coppie e streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2024, ottava edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Ascoltitv.it - Primo Appuntamento 8: episodio 10 coppie e streaming Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il decimodi2024, ottava edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Primo Appuntamento 8 : episodio 11 coppie e streaming - A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Primo Appuntamento 2024: coppie episodio 11 – 8 ottobre 2024 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Dino e Vincenza, tra i quali non è scattata un’intesa e non si sono più visti né sentiti; Alessandro e Stefano, che sembravano aver trovato una buona affinità e ... (Ascoltitv.it)

Alessandro Scalisi trova l’amore dopo Primo Appuntamento : con chi si è fidanzato il Gay piĂą bello d’Italia - Dopo aver partecipato a Primo Appuntamento su Real Time e aver intrapreso una conoscenza con Stefano Reale, Alessandro Scalisi ha trovato l'amore lontano dai riflettori. Si tratta di Paolo, un ragazzo napoletano che lavora come train manager. I due stanno insieme da luglio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sesso - soldi ed ex non sono argomenti tabù Ecco come parlarne (anche al primo appuntamento) - Sesso: parlare di sessualità senza imbarazzo Parlare di sesso non dovrebbe assolutamente essere un tabù, con nessuno. Da questo stratagemma, puoi iniziare a parlare delle relazioni precedenti: il tuo passato è importante perché ti ha permesso di diventare quella che sei adesso, quindi ogni esperienza passata ha forgiato la tua personalità . (Dilei.it)