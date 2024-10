Fanpage.it - Prima dell’uragano Milton l’acqua dell’oceano aveva iniziato a ritirarsi: cosa indica questo segnale

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle prime ore in cui l'uraganosi è abbattuto sulla costa occidentale della Florida, in alcune punti della Baia di Tempa l'acqua dell'oceano si è ritirata in modo anomalo, rendendo visibile il fondale. In realtà, anche se piuttosto raro, si tratta di un fenomeno noto come "mareggiata inversa".