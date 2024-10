Cataniatoday.it - Previsioni meteo per il weekend, tempo stabile e in prevalenza soleggiato

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sia venerdì che nel corso delsulla Sicilia, ilsi manterràe in, pur con cielo a tratti offuscato da qualche nube di passaggio, sia di tipo alto e stratiforme, che di natura marittima e in questo caso soprattutto sul versante tirrenico dell'Isola. Non