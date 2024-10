Bolognatoday.it - "Poteva favorire la radicalizzazione", ma l'imam fa ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa decisione della giudice è arrivata. Così Zulfiqar Khan, l'del centro islamico di via Jacopo di Paolo, lascia il Paese e torna in Pakistan. Era stato espulso qualche giorno fa con decreto del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi