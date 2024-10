“Posso mettermi in malattia fino a quando non andrò in maternità anticipata?” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Buongiorno, il 18 agosto ho iniziato a lavorare in un supermercato e sono stata assunta attraverso l’agenzia interinale. Il contratto è a termine e scade il 31 ottobre. Ieri però ho fatto il test di gravidanza e l’esame delle beta e ho scoperto di essere incinta. Essendo considerato un lavoro ad alto rischio, il datore di lavoro mi ha detto che devo stare a casa o rassegnando le dimissioni o mettendomi in mutua. Ho letto che si può andare in maternità anticipata, ma è possibile richiederla solo con il certificato di gravidanza che la ginecologa mi farebbe non prima della settima settimana, mentre ora sono alla quinta. Quindi cosa Posso fare? Devo mettermi in malattia fino a quando non avrò il certificato? Non so proprio come muovermi a riguardo. L'articolo “Posso mettermi in malattia fino a quando non andrò in maternità anticipata?” proviene da GravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “Posso mettermi in malattia fino a quando non andrò in maternità anticipata?” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Buongiorno, il 18 agosto ho iniziato a lavorare in un supermercato e sono stata assunta attraverso l’agenzia interinale. Il contratto è a termine e scade il 31 ottobre. Ieri però ho fatto il test di gravidanza e l’esame delle beta e ho scoperto di essere incinta. Essendo considerato un lavoro ad alto rischio, il datore di lavoro mi ha detto che devo stare a casa o rassegnando le dimissioni o mettendomi in mutua. Ho letto che si può andare in, ma è possibile richiederla solo con il certificato di gravidanza che la ginecologa mi farebbe non prima della settima settimana, mentre ora sono alla quinta. Quindi cosafare? Devoinnon avrò il certificato? Non so proprio come muovermi a riguardo. L'articolo “innonin?” proviene da GravidanzaOnLine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Posso mettermi in malattia fino a quando non andrò in maternità anticipata?” - Quindi cosa posso fare? Devo mettermi in malattia fino a quando non avrò il certificato? Non so proprio come muovermi a riguardo. Essendo considerato un lavoro ad alto rischio, il datore di lavoro mi ha detto che devo stare a casa o rassegnando le dimissioni o mettendomi in mutua. Buongiorno, il 18 agosto ho iniziato a lavorare in un supermercato e sono stata assunta attraverso l’agenzia ... (Gravidanzaonline.it)

“Posso mettermi in malattia fino a quando non andrò in maternità anticipata?” - Buongiorno, il 18 agosto ho iniziato a lavorare in un supermercato e sono stata assunta attraverso l’agenzia interinale. Il contratto è a termine e scade il 31 ottobre. Ieri però ho fatto il test di gravidanza e l’esame delle beta e ho scoperto di essere incinta. . Ho letto che si può andare in maternità anticipata, ma è possibile richiederla solo con il certificato di gravidanza che la ... (Gravidanzaonline.it)

Docente in trasferta a Bologna : “Con 1.500 euro non posso permettermi un appartamento. Dormo in un divano letto in cucina” - . Mario, insegnante di materie tecniche, sperava che il 2023 fosse l'anno della svolta: finalmente di ruolo e con un contratto a tempo indeterminato, pensava di poter affittare una casa tutta per sé. Nonostante il nuovo contratto e uno stipendio di circa 1500 euro al mese - racconta a La Repubblica - il costo elevato degli affitti a Bologna gli impedisce di trovare un'abitazione. (Orizzontescuola.it)